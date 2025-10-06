Milanoviq: Kroacia e gatshme ta ndihmojë rajonin pa dallim
Lajme
Presidenti kroat, Zoran Milanoviq, ka shprehur gatishmërinë për ndihmën e Kroacisë në rajon pa dallim.
Në konferencën me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj dhe homologen e Sllovenisë, në mbledhjen e sotme në Durrës për Samitin e Iniciativës Brdo-Brion, Milanoviq ka thënë se është shumë e rëndësishme kur flitet në këtë nivel dialogu.
“Jemi pjesë e këtij sistemi dhe do të mbetemi pjesë e sistemit. Duhet të mundohemi të bëjmë të gjitha lëvizjet politike. Pajtohem me çfarë thanë kolegët e mi”, ka deklaruar ai.
Milanoviq tutje ka shprehur dëshirën që forumi i ardhshëm të zhvillohet në Kroaci.