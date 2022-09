Milano është e Milanit, humbja e Interit Milani është fituesi i derbit të Mandoninës. “Kuqezinjtë” triumfuan me rezultat 3-2 në një ndeshje që e dominuan pothuajse tërësisht. Ishin Leao x2 dhe Giroud ata që e gjetën golin për vendasit, ndërsa krejt çfarë bënë mysafirët ishin golat që shënuan me Brozovic dhe Dzeko që s’u mjaftuan as për barazim. Falë kësaj fitoreje, Milani,…