Milanin s’e ndalon as “e kuqja” – me një lojtar më pak e mposht Sampdorian Milani e ka regjistruar fitoren e radhës në Serie A. Viktimë e ‘’kuqezinjve’’ kësaj radhe ishte Sampdoria e cila, edhe me një lojtar më shumë, s’arriti ta shkoqiste skuadrën e Stefano Piolit nga tri pikët. Pas dy kartonëve të verdhë, nga loja u përjashtua Rafael Leao, por i njëjti nuk ia mori skuadrës pasionin për…