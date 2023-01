Milani vihet pas dyshes së Chelseat Milani po kërkon sërish te Chelsea për sulmuesin e tyre të ri dhe thuhet se shpreson të marrë Christian Pulisic ose Ruben Loftus-Cheek. ‘Kuqezinjtë’ kanë qenë me probleme në sulm gjatë gjithë sezonit me Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi dhe Charles De Ketelaere që luftojnë me lëndimet dhe formën e dobët. Sipas ’Calciomercato.com’, ata shpresojnë të…