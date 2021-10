Milani regjistron startin më të mirë në kampionat në 67 vite

Golin e vetëm të “kuqezinjëve” e realizoi Olivier Giroud në minutën e 14-të, që i dha klubit një fitore tejet të rëndësishme për të vazhduar ecurinë pozitive tani me gjashtë fitore radhazi në Serie A.

Me fitoren ndaj Torinos, Milani tani ka arritur nëntë fitore pas 10 xhirove të para të këtij sezoni, duke mbledhur 28 pikë në total.

Në fakt, Milani me këtë start impresiv ka regjistruar startin më të mirë në një kampionat të Serie A në 67 vite.

Sipas ‘OptaPaolos’, AC Milan ka fituar nëntë nga 10 ndeshjet e tyre fillestare në një sezon në Serie A për herë të dytë në historinë e tyre, pasi e kishin bërë parprakisht këtë në sezonin 1954/55, nën drejtimin e Béla Guttmann (9 fitore, 1 barazim).

9 – AC Milan have won nine of their opening 10 games in a Serie A season for the second time in their history, after doing so in 1954/55 campaign, under Béla Guttmann (W9 D1). Dominant.#MilanTorino pic.twitter.com/5HuJjUQDtN

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 26, 2021