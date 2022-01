Milani ka në mendje një emër të ri për zëvendësuesin e Kajer – e do mbrojtësin e Man United

Në mes emrave të mundshëm si transferime potenciale të ‘kuqezinjëve’, ishin të tillë si Sven Botman i Lilles, megjithatë klubi francez ka refuzuar deri më tani çdo përpjekje nga skuadrat kundërshtare.

Sidoqoftë te Milani ka ardhur një emër i ri si zëvendësues për Kjaer.

Siç raporton Fabrizio Romano, Milani po punon për të nënshkruar me një qendërmbrojtës të ri dhe mbrojtësi i Man Utd, Eric Bailly, është një nga emrat e ri në listë.

Abdou Diallo është gjithashtu një kandidat në rast se Paris Saint-Germain do ta lërë të largohet si huazim, shton Romano.

AC Milan are working to sign a new centre back. Eric Bailly, one of the names in the list – first approaches started for Man Utd player. Nothing advanced yet. 🔴 #MUFC @SkySport

Abdou Diallo’s also a candidate in case Paris Saint-Germain will let him leave on loan. #ACMilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022