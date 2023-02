Milani fiton me mund ndaj Tottenham Milani ka marrë një fitore shumë të rëndësishme duke e mposhtur Tottenhamin me rezultat minimal 1-0. Ndeshja e zhvilluar në stadiumin “San Siro” ishte jashtëzakonisht interesante dhe spektakolare, por që u realizuar vetëm një gol, por me rëndësi shumë të madhe për skuadrën e trajnerit Stefano Pioli. Gjithçka sa i përket rezultatit u vendos në…