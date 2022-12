Milani ende në “gjumë” për Ziyech – nuk e ka kontaktuar ende Chelsean për lojtarin

Milani duket se ka rënë në gjumë dimëror në raport me sulmuesin e Chelseat dhe Marokut, Hakim Ziyech.

Ndonëse u përfol shumë gjatë verës për një kalim të marokienit në “San Siro”, “Rossonerët” nuk kanë lëvizur fare në këtë aspekt, transmeton lajmi.net.

E ardhmja e lojtarit është ende e paqartë, njëjtë sikurse arsyeja e kësaj neglizhence të “kuqezinjve”.

Se a do të kalojë diku tjetër apo do të qëndrojë në Londër, te Chelsea, do të merret vesh pas Kupës së Botës – aty ku Maroku po shkëlqen dhe ka mbërritur deri në çerekfinale. /Lajmi.net/