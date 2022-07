Milani arrin marrëveshje me Club Brugge për De Ketelaere Charles De Ketelaere së shpejti do të jetë lojtari më i ri i Milanit. Sot raportohet se Milani më në fund ka rënë dakord për të gjitha detajet me Club Brugge për Charles De Ketelaere, i cili duhet të bëjë testet mjekësore këtë fundjavë, një transferim me vlerë mbi 35 milionë euro. Transferimi është zvarritur…