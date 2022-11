Milan s’e mban dot hapin me Napoli, lëshon pikë ndaj Cremonese Skuadra e Milan ka lëshuar pikë në xhiron e 14-të në Serie A. ‘Rossoneri’ kanë luajtur baras pa gola në ndeshjen kundër Cremonese, duke dalë me vetëm një pikë nga ky udhëtim, shkruan lajmi.net. Milan zhbllokoi sfidën në minutën e 56’, me anë të Divock Origi, por festa e tyre u ndal nga ndërhyrja e…