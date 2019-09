Milan me vështirësi merr tre pikë te Verona, Piatek kthehet te goli

‘Rossonerët’ fituan me rezultat minimal, me ekipin vendas në krye me Rrahmanin dhe Kumbullën në mbrojtje që i rezistuan ekipit të Giampolos me një lojtar më pak.

Ndeshja u vendos nga një penallti e dhënë me ndihmën e VAR-it, e cila u shndërrua në gol nga Krzysztof Piatek (68’) e që njëkohësisht ishte goli i parë i polakut këtë edicion në Serie A.

Piatek festoi duke mbajtur gishtin në hundë, duke i heshtur kritikët e tij.

Gjithsesi, vendasit ishin me një lojtar më pak që nga minuta e 21’ kur Stepinski u ndëshkua me të kuq pas një ndërhyrje të ashpër ndaj Musacchios por kjo nuk i lehtësoi aspak punën mysafirëve që fituan në saje të një 11-metërshi me VAR, ndërsa Calabria në minutat e fundit të ndeshjes u përjashtua nga loja pas një ndërhyrje në lojtarin e Hellas Veronas.

Pas tre ndeshjeve të para, Milan tubon 6 pikë kurse Verona 3 sosh në pozitat 6 përkatësisht 11. /Lajmi.net/