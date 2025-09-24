Milaim Zeka: “Vjosa është një milion herë më e rrezikshme se Albin Kurti”
Gazetari dhe analisti Milaim Zeka ka bërë një deklaratë të fortë në emisionin Kosova Live, ku ka krahasuar rolin politik të presidentes Vjosa Osmani me atë të kryeministrit Albin Kurti.
Sipas Zekës, Osmani është treguar “një milion herë më e rrezikshme se Kurti”, pasi në shumë raste ka qëndruar e heshtur dhe nuk ka reaguar, edhe kur kryeministri ka marrë vendime që, sipas tij, kanë qenë në dëm të raporteve të Kosovës me ShBA-në.
“Kurti ka bërë gjëra që nuk kanë qenë në favor të Kosovës, sidomos për marrëdhëniet me amerikanët. Por, për mua, edhe më problematike është fakti që presidentja ka heshtur. Ky është rreziku i saj më i madh politik”, tha Zeka
Deklarata e plotë:
