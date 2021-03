Milaim Zeka: Gjasat janë që Abdixhiku të votojë kundër Vjosa Osmanit

Zeka në DTP te Fidani në T7 tha se ka gjasa që edhe vetë kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku të votojë kundër Vjosa Osmanit.

“Përderisa votimi është i fshehtë nuk mundet askush me e ditë e me e imponu votën. Gjasat janë që edhe Lumir Abdixhiku mundet me votu kundër Vjosa Osmanit. PO bëhet luftë me i prish matematikat e Albin Kurtit. Matematikat e Kurtit janë me e boëVjosa Osmanin presidente”, tha Zeka.

Ai shtoi se nëse Albin Kurti e çon vendin në zgjedhje dhe nëse opozita e bind elektoratin se Kurti don vetëm kaos, ai mund të pësoj disfatë të jashtëzakonshme.