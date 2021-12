Milaim Zeka: Do e tradhtoja gruan me Yuri Kim për hir të dashurisë që kam për Amerikën

I pyetur për Yuri Kim, ambasadoren e SHBA në Shqipëri, ai nuk hezitoi të shprehte pëlqimin e tij e madje të shkonte përtej kësaj.

Dajana: Po Yuri Kim?

Milaim: Unë jam i dashuruar te Yuri Kim dhe është e vetmja femër më të cilën unë do e tradhëtoja gruan time.

Dajana: Atëherë, ti paske grua pra qenke i martuar?

Milaim: Unë do e tradhëtoja gruan me Yuri Kim për hir të dashurisë që kam për Amerikën dhe kam thënë në foltoren e parlamentit të Kosovës se nëse amerikanët më thonë mos fli me gruan tre ditë, unë nuk do të fle tre muaj.