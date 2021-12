Milaim Zeka bën deklaratën e fortë: “Donaldi nuk e ka dashur kurrë Borën, ja çfarë do!”

Spektakli i mbrëmshëm i Big Brother Vip ishte i mbushur përplot me surpriza, diskutime e përballje, shkruan lajmi.net.

Produksioni ka vendosur që pas tërë këtij lëmshi të krijuar nga Donaldi mes dy vajzave të famshme në Shqipëri ti tregojë atij se Bora po e pret jashtë ashtu edhe siç e kishin lënë kur shkëmbyen puthjen e tyre brenda shtëpisë.

Donaldi u ndie shumë keq por tani është i lidhur me Beatrix dhe nuk e ka të lehtë të ndahet.

Në lidhje me këtë situatë ka folur edhe Milaim Zeka i cili ishte i ftura në emisionin “Goca dhe gra” të drejtuar nga Fatma Haxhialiu, Olesia Leço, Krista Merkoçi dhe Tea Trifoni.

“Dashuri nga ana e Donaldit nuk ka pasur kurrë në raport me Borën, ky njeri për mendimin tim nuk din me dasht. Ky njeri ndoshta din me bo sex edhe aty nuk jam shumë i sigurt”, kështu u shpreh Milaim Zeka./Lajmi.net/