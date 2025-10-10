“Miku im i madh Radojçiq” – Publikohet një audioincizim që tregon lidhjet e Fatmir Shehollit me Listën Serbe

Sot është publikuar një audioincizim në të cilin është i përfshirë Fatmir Sheholli, i arrestuar nën dyshimet për spiunazh. Në incizim e publikuar nga Radio Televizioni dëgjohet Sheholli duke biseduar me dy persona – një grua dhe një burrë, të cilëve u tregon për lidhjet e tij me Listën Serbe dhe me terroristin Milan Radoiçiq.…

Lajme

10/10/2025 09:03

Sot është publikuar një audioincizim në të cilin është i përfshirë Fatmir Sheholli, i arrestuar nën dyshimet për spiunazh.

Në incizim e publikuar nga Radio Televizioni dëgjohet Sheholli duke biseduar me dy persona – një grua dhe një burrë, të cilëve u tregon për lidhjet e tij me Listën Serbe dhe me terroristin Milan Radoiçiq.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njoftoi të enjten se pas zhvillimit të hetimeve disa mujore, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës kanë arrestuar Fatmir Sheholli, nën dyshimet për veprën penale “Spiunazh”.

Gjithashtu, gjatë së enjtes njësitë relevante të Policisë së Kosovës kryen bastisje në vendbanimin e Shehollit, duke larguar nga vendi i ngjarjes provat materiale që mund të lidhen me hetimet.

Artikuj të ngjashëm

October 10, 2025

“Natën kritike kam kontaktuar me Granitin”: Dëshmitari në gjyqin për vrasjen...

Lajme të fundit

“Natën kritike kam kontaktuar me Granitin”: Dëshmitari në...

Çështja e nënkryetarit nga komuniteti serb, Haziri: Do...

Në mesin e tyre përmend vazhdimisht Kosovën e...

Babai i Naim Murselit nuk shkon në gjykatë, pritej që sot të dëshmonte