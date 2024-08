Miku i Radoiçiqit thuhet se humbi jetën në rrethana misterioze, Agim Musliu publikon detaje dhe foto nga ahengu në Kopaonik

Ai ka shtuar se Grboviq ishte personi kryesor që merrej me fshehjen e logjistikës që ishte përdorur për agresionin terrorist të shtetit serb në Banjskë sipas metodës ruse “little green man”.

MYSTERIOUS DEATH (MURDER) PARTY

These photos were taken at the party where Aleksandar #Grbovic, a close friend of the #terrorist Milan #Radoicic, “died” (17 August 2024 on Kopaonik).

Grbovic, was a retired colonel of the #Serbian army, specialized in the #secret services. He was… pic.twitter.com/jbLHVl49U4

