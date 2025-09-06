Mikja e Kosovës, ish-kryediplomatja gjermane, merr drejtimin e Asamblesë së OKB-së
Ish-ministrja e Jashtme Annalena Baerbock merr detyrën e saj të re si Presidente e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Kancelari Merz ka fjalë kritike për të thënë në lidhje me këtë.
Annalena Baerbock, ish-Ministrja e Jashtme gjermane, nuk mund ta lëshojë skenën e madhe botërore: Deri në fillim të majit, kur Friedrich Merz (CDU) u zgjodh si kancelar, politikania 44-vjeçare e Partisë së Gjelbër ishte ende diplomatja më e lartë e Gjermanisë. Më 2 qershor, ajo u zgjodh Presidentja e re e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) në Nju Jork.
Megjithatë, zgjedhjet nuk u zhvilluan unanimisht me aklamacion si zakonisht, por me një votim të fshehtë. Sipas diplomatëve, kjo u kërkua nga Rusia. Një poshtërsi e vogël nga Moska. Si ministre, Baerbock gjithmonë e kishte kritikuar me forcë dhe hapur agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Në fund, ajo mori 167 nga 193 vota të mundshme në Nju Jork. Tani ajo po merr detyrën. Ajo ka dhënë dorëheqjen nga mandati i saj në Bundestag.
Jo një pozicion me prestigj të veçantë
Për një vit, ish-kryetarja e partisë dhe kandidatja për kancelare do të udhëheqë dhe përgatisë takimet e partisë së saj në Nju Jork. Nuk është një pozicion veçanërisht prestigjioz, pasi kërkon shumë diskutime pas dyerve të mbyllura mbi temat që do të diskutohen në Asamblenë e Përgjithshme.
Por një Sekretar i ri i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të zgjidhet vitin e ardhshëm, dhe Baerbock do të ndihmojë në përgatitjen e këtyre zgjedhjeve, duke punuar me ambasadorët e OKB-së të 193 shteteve anëtare. Sekretari i Përgjithshëm aktual, António Guterres, është në detyrë deri në fund të vitit 2026.
Nga ish-atdheu i saj, Gjermania, jo të gjithë politikanët e kanë mbështetur politikanen e guximshme të Partisë së Gjelbër ndërsa ajo fillon mandatin e saj në Nju Jork. Në konferencën rajonale të CDU-së, Kancelari Friedrich Merz tha se në qeverinë e re, “diskutimet torturuese” si ato të viteve të fundit” me atë politikën e jashtme që kishte kjo zonja që tani është në Nju Jork” i përkasin së kaluarës.
Në fakt, Baerbock gjithmonë ka qenë e drejtpërdrejtë dhe polarizuese jo vetëm kundër Rusisë, por edhe kundër Kinës. Një anëtar i qeverisë së mëparshme, e përbërë nga SPD, të Gjelbrit dhe FDP, i cili preferoi të mbetej anonim, i tha DW se gjithmonë i ishte dukur e çuditshme që “personi më pak diplomatik që njoh” ishte bërë Ministre e Jashtme.
Zgjedhja e Baerbock
Emërimi i politikanes ambicioze të të Gjelbërve për postin në OKB nuk kaloi fort mirë: Në mars, u njoftua se ish-qeveria kishte emëruar Baerbock për këtë punë në Nju Jork. Ishte e ditur prej kohësh se ky post i përkiste grupit të shteteve të Evropës Perëndimore dhe se Gjermania mund të emëronte një kandidat/e. Në fund të marsit, zëdhënësi i qeverisë së atëhershme Steffen Hebestreit tha në Berlin, se Baerbock ishte “shumë i kualifikuar për këtë punë”. Emërimi ishte diskutuar edhe me qeverinë e ardhshme, përkatësisht me Friedrich Merz, kancelarin e ardhshëm.
Por Gjermania në fakt kishte caktuar diplomaten shumë të respektuar Helga Schmid për këtë punë në Nju Jork. Schmid, e lindur në vitin 1960, ka pasur një karrierë të përsosur në Ministrinë e Jashtme Federale.
Ndër të tjera ajo ishte edhe drejtuese e Zyrës së ish-Ministrit të Jashtëm Joschka Fischer, i cili shërbeu nga viti 1998 deri në vitin 2005. Më vonë ajo u konsiderua si një nga autoret kryesore të marrëveshjes bërthamore midis BE-së dhe shteteve të tjera dhe Iranit, e cila u përfundua me sukses në vitin 2015, por më vonë u ndërpre nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump gjatë mandatit të tij të parë në detyrë.
Baerbock tani dëshiron të jetë një forcë bashkuese
Pas emërimit të saj, Baerbock tha në Berlin: “Si Presidente, nëse zgjidhem, do t’u shërbej të 193 shteteve anëtare, të mëdha e të vogla. Si një ndërmjetëse e ndershme. Si një forcë bashkuese. Me një vesh të hapur dhe një derë të hapur.”
Ndërsa në udhëtimin e saj të fundit jashtë vendit si Ministre e Jashtme në ishullin danez Bornholm, ajo shtoi: “Jemi në një situatë në të cilën jemi më të vetëdijshëm si kurrë më parë për rëndësinë e Kushtetutës sonë, Ligjit Themeltar, rendit evropian të paqes dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara.” Kombet e Bashkuara kanë ekzistuar për 80 vjet dhe vlerat e tyre duhet të mbrohen dhe të mbështeten çdo ditë.
Emërimi i papritur i Baerbock shkaktoi menjëherë reagime dhe irritime. Ish-Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Mynihut (MSC), Christoph Heusgen, tha në një intervistë me gazetën berlineze Tagesspiegel, se ishte “një shkelje e ligjit të zëvendësosh diplomatin më të mirë dhe më me përvojë ndërkombëtare gjerman me një model të vjetëruar”. Heusgen tha se Helga Schmid ishte kandidate e mirë.
Dyshja e të Gjelbërve largohet nga politika
Më vonë në Bornholm, vetë Annalena Baerbock përmendi kohën e saj si Ministre e Jashtme e Gjermanisë, nga dhjetori 2021 deri në maj të këtij viti, si një avantazh: “Si Ministre e Jashtme, udhëtova shumë nëpër botë. Kjo përfshinte edhe rajone pak më larg, siç është Lindja e Mesme. Kur mora detyrën, nuk mund ta kisha imagjinuar kurrë se do të vizitoja disa shtete të Gjirit dhe vende arabe më shpesh sesa partnerët evropianë të BE-së, për shkak të situatës sfiduese në Lindjen e Mesme. Kjo krijon lidhje edhe më intensive me këto vende.”
Fillimi i Baerbock vjen në një kohë kur ish-zëvendëskancelari dhe ministri i Çështjeve Ekonomike Robert Habeck është larguar gjithashtu nga politika gjermane. Ai tani ka dhënë dorëheqjen nga mandati i tij në Bundestag dhe do të japë mësim në Institutin për Studime Ndërkombëtare në Kopenhagen, krahas dhe angazhimeve të tjera. Baerbock dhe Habeck ishin dy politikanët kryesoë të partisë, që tani largohen nga politika e brendshme./DW/