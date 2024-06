“Mik i madh i Kosovës”- Abdixhiku shkruan pas takimit me Blair: Ishim me fat që e patëm në orët tona të rënda Të veçantë e ka përshkruar takimin me ish-kryeministrin britanik Tony Blair, kryetari i LDK-së Lumir Abdixhiku. Abdixhiku tha se Blair është mik i madh i Kosovës dhe hero i historisë sonë. “Takimi me të, ishte sa i veçantë aq dhe rikujtues se sa me fat ishim në orët tona më të rënda”, shprehet Abdixhiku.