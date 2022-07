Mijëra protestues bllokojnë rezidencën e presidentit të Sri Lankës

Demonstruesit nga i gjithë vendi marshuan në Colombo, kryeqytetin e Sri Lankës, duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Gotabaya Rajapaksa pas muajsh protestash për keqmenaxhimin e krizës ekonomike të vendit.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President’s office in Colombo

📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat

— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022