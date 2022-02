Asaj po i ndihmojnë mijëra ushtarë të tjerë çeçenë, shkruan lajmi.net.

Në rrjete sociale janë publikuar pamje të këtyre mijëra ushtarëve të cilët bëhen gati për të hyrë në Ukrainë në kuadër të forcave agresore ruse. /Lajmi.net/

Another video from Grozny, Chechnya sent to me by local source today. Thousands of additional Chechen government forces being deployed to Ukraine as part of Russia’s occupation force. pic.twitter.com/4c8tJS1bqp

— Neil Hauer (@NeilPHauer) February 25, 2022