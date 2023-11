Mijëra euro shpenzojnë institucionet për dekorim të shesheve në fundvit Me afrimin e festave të fundvitit, edhe komunat fillojnë planifikimet për dekorime të hapësirave publike. Shtatë lokacione do të dekorohen në qytetin e Prizrenit, me një tender për të cilin janë destinuar 50 mijë euro. Përafërsisht këtë shumë e ka shpenzuar edhe komuna e Lipjanit për dekoret e shesheve, por këtë e ka rregulluar për…