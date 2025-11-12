Mihali merret me PDK-në pas dorëheqjes së Krasniqit: Të gjithë japin dorëheqje, përveç Sami Lushtakut
Lajme
Dejona Mihali e VV-së, ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga kryesia e PDK-së, duke kritikuar gjendjen brenda partisë.
Ajo ka thënë se në PDK “çdokush jep dorëheqje apo përjashtohet, përveç Sami Lushtakut”, duke shtuar se “asgjë e re nuk ndodh, pavarësisht kush vjen apo shkon si kryetar formal”.
Postimi i plotë i saj:
“Në PDK çdokush jep dorëheqje apo përjashtohet. Përveç njërit, Sami Lushtakut. Asgjë e re nuk ndodh kushdo që vjen apo shkon si kryetar formal”.