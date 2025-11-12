Mihali merret me PDK-në pas dorëheqjes së Krasniqit: Të gjithë japin dorëheqje, përveç Sami Lushtakut

Dejona Mihali e VV-së, ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga kryesia e PDK-së, duke kritikuar gjendjen brenda partisë. Ajo ka thënë se në PDK “çdokush jep dorëheqje apo përjashtohet, përveç Sami Lushtakut”, duke shtuar se “asgjë e re nuk ndodh, pavarësisht kush vjen apo shkon si kryetar formal”. Postimi i plotë i saj:…

Lajme

12/11/2025 18:03

Dejona Mihali e VV-së, ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga kryesia e PDK-së, duke kritikuar gjendjen brenda partisë.

Ajo ka thënë se në PDK “çdokush jep dorëheqje apo përjashtohet, përveç Sami Lushtakut”, duke shtuar se “asgjë e re nuk ndodh, pavarësisht kush vjen apo shkon si kryetar formal”.

Postimi i plotë i saj:

“Në PDK çdokush jep dorëheqje apo përjashtohet. Përveç njërit, Sami Lushtakut. Asgjë e re nuk ndodh kushdo që vjen apo shkon si kryetar formal”.

Artikuj të ngjashëm

November 12, 2025

Rama: Veliaj po mbahet në burg pa gjyq

November 12, 2025

Dogana konfiskon 120 telefona, ora e kufje – kjo është vlera financiare

Lajme të fundit

Rama: Veliaj po mbahet në burg pa gjyq

Dogana konfiskon 120 telefona, ora e kufje – kjo është vlera financiare

Shefi i EULEX-it viziton Shërbimin Korrektues të Kosovës

Ish-gjyqtari s’përjashton mundëisnë që edhe Albin Kurti të...