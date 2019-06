Miguel Almiron ‘sozia’ e Santiago Munez – Shikoni historikun

Almiron ka pasur disa paraqitje të mira me skuadrën nga Premierliga, duke tërhequr kështu vëmendje mjaft të madhe edhe jashtë kufijve.

Por, nëse ju kujtohet filmi ‘Goal’, me yllin kryesorë Santiago Munez, atëherë duket se Almiron është ‘sozia’ e Munez.

Historiku i lojtarit të Newcastle ngjason jashtëzakonisht shumë me atë të rrolit kryesorë në filmin ‘Goal’, që ishte hero i shumëkujt pas lansimit të filmit.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell ngjashmëritë mes të dyve, të publikuara nga ‘Sportbible’.

Santiago Munez është nga Amerika Latine, njësoj siç është Miguel Almiron.

Munez kishte punuar në një restaurant kinez, njësoj siç kishte punuar Almiron.

Munez i’u bashkua skuadrës së Newcastle United, njësoj siç bëri edhe Almiron.

Munez kalonte tek Real Madrid, dhe së fundmi Real Madrid po shfaq interesim për Almiron.

Duket se filmi ‘Goal’ do të vazhdojë edhe në jetën reale, kësaj here me Almiron si rroli kryesorë. /Lajmi.net/