Miftaraj: VV me 51% te votës popullore e dërgoi vendin në zgjedhje të panevojshme
Drejtori i Instituti i Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, ka reaguar pas shpërndarjes së Kuvendit nga presidentja Vjosa Osmani.
Përmes një reagimi në Facebook, ai ka kritikuar situatën politike dhe mënyrën se si, sipas tij, vendi është dërguar drejt zgjedhjeve.
“Faji i vetëm i opozites per kete krize te panevojshme politike eshte se kishte shume pak numra ne Kuvend.
Çka me ba me 43 deputetë? Albin Kurti dhe LVV me 66 deputetë, me 51% te votes popullore dhe me krejte mekanizmat e shtetit ne kontroll e dergoi vendin ne zgjedhje te panevojshme.
Është e padrejtë dhe shumë veprim i ultë politik me i vendos egot dhe urrejtjen patologjike për hakmarrje para interesave të qytetarëve.
Se kuptoj logjiken pse duhet me dal me kerku vote popullore qe pastaj ate vote me dhunu dhe perdhos ne menyre kaq perfide per interesa dhe ego personale dhe partiake”, shkroi Miftaraj.