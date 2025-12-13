Miftaraj-Vetëvendosjes: Mos lëshoni pe pa e vjedh mirë këtë shtet qe e keni marr të gatshëm
Ehat Miftaraj nga IKD ka komentuar për slloganin e LVV-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ai ka shkruar se aq siguri e begati ka sjell qeveria Kurti, sa që në Prishtinë ende s’ka rrymë.
Miftraraj ka thënë se s’duhet të lëshojnë pe pa e vjedhur mirë Kosovën që e kanë marrë të gatshme.
Postimi i plotë:
Sa shume siguri e begati na ka sjell qeveria e Albin Kurtit në këto pesë vite, kryeqyteti Prishtina nuk ka rrymë elektrike.
Viti 2025 dhe nuk ka energji elektrike. Mos lshoni pe pa e vjedh mirë këtë shtet qe e keni marr të gatshëm.