Miftaraj-Vetëvendosjes: Mos lëshoni pe pa e vjedh mirë këtë shtet qe e keni marr të gatshëm

13/12/2025 15:21

Ehat Miftaraj nga IKD ka komentuar për slloganin e LVV-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ai ka shkruar se aq siguri e begati ka sjell qeveria Kurti, sa që në Prishtinë ende s’ka rrymë.

Miftraraj ka thënë se s’duhet të lëshojnë pe pa e vjedhur mirë Kosovën që e kanë marrë të gatshme.

Postimi i plotë:

Sa shume siguri e begati na ka sjell qeveria e Albin Kurtit në këto pesë vite, kryeqyteti Prishtina nuk ka rrymë elektrike.

Viti 2025 dhe nuk ka energji elektrike. Mos lshoni pe pa e vjedh mirë këtë shtet qe e keni marr të gatshëm.

