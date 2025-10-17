Miftaraj thumbon Kurtin, Osmanin e Bashën, thotë se vetëm “liderucat” s’kanë shkuar në protestën e sotme në Tiranë

Analisti kosovar, Ehat Miftaraj, ka thënë se sot në protestën e Tiranës po marrin pjesë liderët e vërtetë dhe se atje kanë shkuar pjesa më e mirë e kombit. Ai ka thënë se “liderucat” s’po marrin pjesë dhe se janë strukur në mjerimin e tyre partiak. “Në Tiranë paskan shkuar pjesa më e mirë e…

Lajme

17/10/2025 18:37

Analisti kosovar, Ehat Miftaraj, ka thënë se sot në protestën e Tiranës po marrin pjesë liderët e vërtetë dhe se atje kanë shkuar pjesa më e mirë e kombit.

Ai ka thënë se “liderucat” s’po marrin pjesë dhe se janë strukur në mjerimin e tyre partiak.

“Në Tiranë paskan shkuar pjesa më e mirë e kombit shqiptarë.Liderët e vërtetë të kombit shqiptarë kudo në trevat shqiptare në përkrahje të vlerës më të ndritshme në historinë e re shqiptare UÇK.Liderucat të strukur në mjerimin e tyre partiak.”, ka shkruar Miftaraj.

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2025

KQZ nis numërimin e votave nga jashtë Kosovës për zgjedhjet lokale

October 17, 2025

Krasniqi: “Drejtësi për heronjtë tanë, Liri për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës”...

October 17, 2025

Edi Rama publikon foto mahnitëse nga protesta në Tiranë: LIRI KA EMËR

October 17, 2025

Përfundon protesta në Tiranë në mbështetje ndaj ish-krerëve të UÇK-së: “Nuk...

October 17, 2025

Përfundon verifikimi i votave në Mitrovicë –Tahiri 40 vota më shumë...

October 17, 2025

“Po barazohet viktima me xhelatin”- Hysni Gucati: S’do lejojmë të përdhosen...

Lajme të fundit

“UÇK-ja nuk ishte zgjedhje — ishte detyrë ndaj...

KQZ nis numërimin e votave nga jashtë Kosovës për zgjedhjet lokale

Krasniqi: “Drejtësi për heronjtë tanë, Liri për Ushtrinë...

Edi Rama publikon foto mahnitëse nga protesta në Tiranë: LIRI KA EMËR