Miftaraj: Qeveria e sistemi prokurorial po luajnë ping-pong me akuza e kundër-akuza Drejtori i IKD-së, Ehat Miftaraj është deklaruar në lidhje me akuzat që së fundi po i bëhen Prokurorisë Speciale nga njerëzit e pushtetit. Sipas tij, Qeveria dhe sistemi prokurorial po luajnë ping-pong me akuza. “Mire qe KPK e ushtron rolin kushtetues dhe ligjor duke mbrojtur pavarësinë e saj nga deklaratat politike te ministrave dhe qeverise…