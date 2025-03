Miftaraj për VV-në: Sa më shumë panik për humbjen e pushtetit, aq më shumë sulme ndaj mediave dhe kritikëve

Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), ka thënë se sa më shumë panik e Lëvizjes Vetëvendosje për humbjen e pushtetit dhe privilegjeve, aq më shumë sulme të orkestruara ndaj medias dhe secilit kritik.

Tutje ai ka thënë se për aq kohë sa ka interesa do të ketë edhe shërbëtorë të devotshëm.

Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) nga radhët e LVV, Sami Kurteshi e quajti mediumin “Nacionale” si “media e vrasëve me pagesë”.

“Sa më shumë në panikë për humbjen e pushtetit dhe privilegjeve, aq më shumë sulme të orkestruara ndaj medias dhe secilit që guxon me shpreh një mendim, kritikê ose ekspozim të korrupsionit. Sa të ka interesa, do ketë shërbetorë të devotshëm. Sa më të padijshëm shërbëtoret aq më shumë gabojnë dhe shpërfaqen”.

“Me rëndësi të promovohet liria e shpehjes. Sa me shume liri te shprehjes aq me shume ekspozohen sherbetoret e grupeve te interesit dhe pushtetit. Kur je i padijshem e keqperdor lirine e shprehjes dhe pastaj kalon ne ofendime, shpifje qe hyn ne sferen e pergjegjesise civile. Kur partia te kerkon me qene me I ashper dhe filllon me kercenime ose ngacmime, pastaj pergjigjesh penalisht.

“Ne secilin rast partia vazhdon misionin ne menyre te papenguar e sherbetori I vuan pasojat, ku jo rralle here qarraviten duke qarë para prokurorit ose gjykatësit”, ka thënë Miftaraj.