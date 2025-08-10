Miftaraj për rastin Popoviq: Deklaratat në Serbi për kinse presion, të mos merren seriozisht
Drejtori I Insstitutit për Drejtësi Ehat Miftaraj, ka thënë se për rastin e Igor Popoviq I cili u dënua në Kosovës, pasi arriti marrëveshje me organet e drejtësisë, kanë monitoruar OSBE dhe EULEX, dhe se rasti është trajtuar në mënyrë profesionale. Ai ka shtuar se deklaratat në Serbi për kinse presion për të arritur marrëveshje…
Lajme
Drejtori I Insstitutit për Drejtësi Ehat Miftaraj, ka thënë se për rastin e Igor Popoviq I cili u dënua në Kosovës, pasi arriti marrëveshje me organet e drejtësisë, kanë monitoruar OSBE dhe EULEX, dhe se rasti është trajtuar në mënyrë profesionale.
Ai ka shtuar se deklaratat në Serbi për kinse presion për të arritur marrëveshje të fajësisë nuk duhet të mirren seriozisht.
Miftarajt gjithashtu ka përgëzuar deputeten Haxhiu, që ka përshëndetur punën e organeve të drejtësisë.
Postimi i plotë:
Rastin e Popoviqit e kane monitoruar OSBE dhe Eulex. Keto dy institucione monitorojne raste te tilla dhe kane qasje te papenguar ne cdo faze te procedures.Nese Kosova do ndermerrte veprime qe shkelin te drejtat dhe lirite e te pandehurit ne kete rast te Popoviqit, Eulex dhe OSBE do reagonin. Andaj, deklaratat e Popoviq dhe autoriteteve ne Serbi kinse per presion ne arritjen e marreveshjes per pranimin e fajesise nuk duhet te mirren seriozisht.
Jane deklarata politike per konsum te brendshem ne Serbi.Sidoqofte, lajm i mire qendrimi i deputetes Haxhiu se institucionet e drejtesise ne Kosove ne kete rast prokuroria dhe gjykata kane zbatuar ligjin ne menyre te drejte, pavarur dhe te paanshme.Shume bukur kur deputetet e LVV e lartesojne gjyqesorin e Kosoves dhe promovojne punen e tyre. Respekte!