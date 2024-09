Miftaraj për politikën e jashtme të Qeverisë Kurti: Krejtë dhe drejtë humnerës

“Pa marr parasysh se kush i fiton zgjedhjet ne shkurt 2025, kush dhe me çfare fuqie politike e formon qeverine, edhe nese ka vullnet me kthy Kosoven ne rrugen e drejte, do te duhen minimalisht kater e me shume vite per te riparuar dhe menaxhuar dëmin e shkaktuar. Krejte dhe drejte humneres”, ka shtuar Miftaraj. /Lajmi.net/