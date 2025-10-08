Miftaraj pas vendimit të Kushtetueses: Lista Serbe s’ka veto – të drejtat fiktive janë shpikje të “ekspertëve made in Vuvuzela”
Ehat Miftaraj nga IKD ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për çështjen e konstituimit të Kuvendit, duke theksuar se institucioni më i lartë juridik në vend nuk i njeh të drejtën e vetos Listës Serbe.
“S’ka si ta njohë Gjykata Kushtetuese një të drejtë të tillë kur ajo nuk është e përcaktuar as në Kushtetutë, as në praktikën e Gjykatës dhe as në praktikën parlamentare,” ka shkruar Miftaraj.
Ai ironizoi me ata që kanë përmendur për një veto të mundshme të Listës Serbe, duke i quajtur ato “të drejta imagjinare dhe fiktive” të shpikura nga “ekspertë me korrespondencë made in Vuvuzela”, siç u shpreh ai, “sepse kështu iu ka kërkuar nëna parti dhe Dejonka.”