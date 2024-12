Miftaraj: Partitë politike iu paskan afruar hapësira për deputet personave të dënuar për vepra penale, i prin LVV-ja

Miftaraj ka shkruar se në këto lista, partitë politike i kanë dhënë hapësirë personave të dënuar për vepra penale, të akuzuar për vepra penale korruptive apo të huliganizmit, persona që janë duke u hetuar për vepra penale të korrupsionit.

“Kesaj liste i prine i Levizja VV per nga numri, pasuar nga AAK. PDK dhe LDK me lista me te pastra. Shpresojme se populli do te votoj kandidatet qe skane probleme me ligjin, ne menyre qe deputetet e zgjedhur nga populli mos te kene nevoje te kalojne kohe te gjate ne pallat te drejtesise duke u ballafaquar me ligjin”, ka shkruar Miftaraj. /Lajmi.net/