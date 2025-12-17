Miftaraj – Muratit: Dështimi për Planin e Rritjes 880 milionë euro ka emër dhe mbiemër – LVV
Drejtori ekzekutiv i IKD, Ehat Miftaraj i ka reaguar ministrit në detyrë të Financave, Hekuran Murati, duke thënë se dështimi për Planin e Rritjes 880 milionë euro ka emër dhe mbiemër – LVV.
Këtë e bëri në reagim të Muratit i cili tha se “Tash që edhe BE-ja i hoqi masat, të vetmet “masa” që po mbesin janë ato që partitë opozitare PDK/LDK/AAK-Nisma ia vendosën Kosovës, duke mos votuar për 882 milionë euro të Planit të Rritjes së BE-së, dhe 130 milionë eurove marrëveshje me Bankën Botërore”.
Miftaraj shkruan se Murati në versionin më të butë nuk e thotë të vërtetën.
“Hekuran Murati në verzionin më të butë nuk po e thotë të vërteten. Faji kryesor pse nuk u ratifiku Plani i Rritjes ne Kuvendin e Kosovës është tek qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti. Dështimi për Planin e Rritjes 880 milion Euro ka emër dhe mbiemër LVV dhe mënyra e dobët e qeverisjes, arrogance dhe vetëbesim se janë mbi shtetin dhe qytetaret”, ka shkruar Miftaraj.