Miftaraj – Maqedoncit: Mos rreni dhe mashtroni në emër të shteteve të BE-së apo NATO-s Ehat Miftaraj nga IKD ka reaguar pasi doli se ministri në largim, Ejup Maqedonci ka gënjyer në emër të Bullgarisë në lidhje me marrëveshjen trilaterale. Miftaraj në një shkrim në Facebook, ka thënë “mos rreni dhe mashtroni në emër të shteteve të BE-së apo NATO-s”. “Ministri nuk duhet me rrejtë, nuk duhet me mashtru. Po pasi…