Miftaraj: Kurti nuk është dikush që Zoti e ka dërgu, nuk është vepër penale me kritiku Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka thënë se kritika ndaj kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit, nuk është sakrilegj e as vepër penale. Miftaraj, me anë të një postimi në Facebook, ka shkruar se Kurti nuk është pejgamber e as i dërguar hyjnor me mision të veçantë në tokë. “Kryeministri Kurti është politikan tipik…