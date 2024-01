Miftaraj: Korrupsioni mbështetet fuqishëm nga partia në pushtet

Drejtori ekzekutiv i IKD-së, Ehat Miftaraj, ka kritikuar Qeverinë Kurti, se po rehaton njerëz të vet në pozita të ndryshme.

“Muaji janar muaj i frytshëm për dostat e Albin Kurtit duke i rehatuar nëpër pozita ku paga shkon prej 1800 Euro në muaj e më shumë. Qeveritë klienteliste si e Albin Kurtit veprime si këto në masë i merr kryesisht në kohën kur vjen era zgjedhje të reja”, shkroi Miftaraj në Facebook.

“Me lekë të buxhetit të shtetit e blen kritikën dhe secilin që e vendos veten ne pazar. Sa me shume qe i del ne mbeshtetje qeverise mundesite me marr pozita nga Kryeministri dhe partia ne pushtet janë me te mëdha. Korrupsioni ne Kosove është endemik dhe mbështetet fuqishëm nga partia ne pushtet”, ka përfunduar Miftaraj.