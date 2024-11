Miftaraj: Kontratat një burimore janë burimi kryesor i korrupsionit, kur një ministër i mbron ato duhet t’i hetoj prokuroria

“E Hekurani, Albini e tjeret ne pushtet e dine qe prokuroret tane e luftojne korrupsionin veq ne tryeza e konferenca dhe ne vizita studimore qe ua organizojne ambasadat e huaja. Pra Kosova ka prokurori te kapur, prokurori qe as nuk dine, as nuk guxojne me i ushtru detyrat dhe obligimet e tyre me mbrojte shtetin nga korrupsioni. E kur ska prokurori dalin kontabilistat, pecat e specat e bejne hajgare me djersen e popullit”, ka shkruar Miftaraj. /Lajmi.net/