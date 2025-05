Miftaraj: Interesant se si disa këshilltarë të Kurtit janë merakli të tregtisë me rrymë Gjatë ditës së sotme, u raportua se Luan Dalipi, Shefi i Kabinetit të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ka themeluar kompani për shitblerje të rrymës, dhe me të njëjtën ka aplikuar për licencim. Në lidhje me këtë ka reaguar drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD), ka komentuar këtë çështje, duke thënë se…