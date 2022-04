Miftaraj i drejtohet Nagavcit: Aktgjykimi nuk analizohet vetëm zbatohet, me ditë me analizu nuk e shkelni Kushtetutën

Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi [IKD], i ka reaguar ministres së Arsimit, Arbërie Nagavcit, lidhur me konstatimin e Gjykatës Kushtetuese për shkelje të Kushtetutës nga ana e ministres, ku kjo e fundit tha se do ta analizojë atë.

Miftaraj, me anë të një postimi në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka thënë se aktvendimi i institucionit gjyqësor kushtetues nuk analizohet, por zbatohet, shkruan lajmi.net.

“Ministria e Arsimit aktgjykimin e gjykatës kushtetuese vetëm e zbaton, nuk e analizon! Me dite ju me analizu, nuk e shkelni Kushtetuten ka te silleni”, ka shkruar ai.

“Filloni te silleni ne menyre institucionale dhe te kuptoni se Gjykata Kushtetuese eshte e Republikes se Kosoves, dhe Ju qe jeni ne pushtet duhet te jeni shembull I zbatimit dhe respektimit te vendimeve te saj”, ka shtuar më tej Miftaraj.

Ministrja Nagavci, pas vendimit të Kushtetueses, nuk e ka pranuar krejtësisht atë. Ajo ka thënë se do ta marrë e ta analizojë atë.

“Vendimin e GjK-së do ta analizoj me kujdes në ditët në vijim, por mbetem e bindur se mosveprimi nga ana ime në rastin e Kamenicës do te ishte shkelje e të drejtave të fëmijëve, shkelje e së drejtës kushtetuese për arsim, shkelje e konventave ndërkombëtare dhe në dëm të interesit të fëmijëve. Një gjë të tillë nuk mund ta toleroj as si ministre, as si nënë e as si profesioniste”, ka shkruar ndër të tjera ajo në ‘Facebook’-un e saj. /Lajmi.net/