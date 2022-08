Miftaraj: BE nuk mund t’i mbyllë sytë që Serbia të kthehet në parajsë të kriminelëve që kryejnë krime në Kosovë Njohësi i rrethanave të drejtësisë, Ehat Miftaraj ka komentuar shfaqjen e kriminelit serb, Milan Radojiçiq pranë presidentit serb Aleksandër Vuçiq në takimin e këtij të fundit me strukturat paralele serbe. Miftaraj ka thënë se BE nuk mund t’i mbyllë sytë dhe të tolerojë që kriminelët që kryejnë krime në Kosovë të kenë Serbinë si parajsë,…