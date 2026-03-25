Miftaraj: Aktgjykimi i Kushtetuetes tregoi se askush s’mund t’i detyrojë deputetët të qëndrojnë në sallë në seancën për Presidentin

25/03/2026 19:35

Ehat Miftaraj nga IKD, ka thënë se aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese rreth dekretit të Vjosa Osmanit tregon dy gjëra.

E para thotë ai që kërkesa e LVV për t’i obliguar deputetët të qëndrojnë në sallë për votimin seancën e zgjedhjes së Presidentit nuk qëndron.

“Kërkesa e Albulena Haxhiut dhe LVV për të obliguar deputetët e Kuvendit të Kosovës të qëndrojnë në sallë për të marrë pjesë në votim nuk është obligim kushtetues. GJK po tregon se nuk ka normë kushtetuese e as ndonjë praktikë gjyqësore që i detyron deputetët me qëndru fizikisht në sallë. Kjo lidhet me parimin e mandatit të lirë të deputetit”, ka thënë ai.

Ai tha po ashtu se dekreti nuk prodhon asnjë pasojë juridike.

“Dekreti nuk prodhon asnjë pasojë juridike/kushtetuese. Kuvendi obligohet që brenda 34 ditëve të zgjedhë kreun e shtetit ose vendi të shkojë në zgjedhje”, ka thënë ai.

Artikuj të ngjashëm

March 25, 2026

Vendimi i Kushtetueses, reagon Presidenca

March 25, 2026

Ilir Deda: Kushtetuesja vulosi gjithçka – pa marrëveshje për Presidentin, zgjedhje...

March 25, 2026

Murati kundër zgjedhjeve: Nuk shkohet në zgjedhje për pakënaqësitë e opozitës...

March 25, 2026

Vajza binjake 3-vjeçare mbijetoi nga aksidenti ku vdiqën nëna kosovare me...

March 25, 2026

Nxënësi 13-vjeçar plagos me thikë mësuesen në Itali, dëshmitarët filmuan sulmin...

March 25, 2026

Irani refuzon planin 15-pikësh të Donald Trump

Lajme të fundit

Vendimi i Kushtetueses, reagon Presidenca

Ilir Deda: Kushtetuesja vulosi gjithçka – pa marrëveshje...

Foda nga Sllovakia: Jemi gati, dijmë të fitojmë edhe si mysafir

Vedat Muriqi: E dijmë rëndësinë e kësaj ndeshje,...