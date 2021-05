Miftaraj: Aktgjykimi i Kushtetueses ia ndalon Lushtakut të kandidojë për kryetar të Skenderajt

Kështu të paktën po thotë Ehat Miftaraj, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, shkruan lajmi.net.

Ai me anë të një postimi në Facebook ak thënë se Aktgjykimi i Kushtetueses ia ndalon, marrë për bazë faktin se Lushtakut i është konfirmuar një dënim nga Apeli në vitin 2020.

Postimi i plotë:

PDK mundet me ja konfirmu Sami Lushtakut kandidaturen per Skenderaj, ama Aktgjykimi i Gjykates Kushtetuese ia ndalon, marr per baze faktin se te njejtit iu ka konfirmu nje denim nga Gjykata e Apelit ne vitin 2020.

Kush eshte i denuar ne tre vitet e fundit me vendim te formes se prere, nga dita e mbajtjes se zgjedhjeve ka pengese juridike per te kandiduar qofte ne nivel qendror apo komunal.

Respekte!. /Lajmi.net/