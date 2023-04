Midis Spanjës, kris boksi mes lojtarëve serb dhe Real Madridit

Në fundin e ndeshjes pati një përleshje masive mes basketbollistëve të të dyja skuadrave, shkruan Lajmi.net

Shumë basketbollistë u përfshinë në këtë përleshje, dhe pritet që të ketë sanksione të mëdha për dy skuadrat pas përfundimit të ndeshjes.

Skuadra serbe arriti fitoren e dytë serike në çerekfinalen e Euro League. Ndeshja e tretë zhvillohet në Serbi dhe skuadra e Partizanit është një hap larg kualifikimit në gjysmëfinale.

Kujtojmë që këtë ndeshje, në palestrën “Wiznik Center” të pranishëm ishin edhe lojtarët e klubit të Real Madrid, Vinicius Jr dhe Fede Valverde. Gjithashtu edhe legjenda e këtij klubi, Raul. /Lajmi.net/

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM

— BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023