Midis Brukseli, Bislimi ia huq fort: Ngatërron kancelarin gjerman Scholz me ish-kancelarin Kohl Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi gjatë një interviste për media dje ka bërë një gabim të “rëndë” duke ia ngatërruar emrin kancelarit të tanishëm të Gjermanisë, Olaf Scholz. Bislimi duke dashtë me thënë se kryeministri Albin Kurti kishte takim në Bruksel me kancelarin Scholz, tha se shefi i ekzekutivit kishte takim me kancelarin “Kohl”, shkruan lajmi.net. Nuk…