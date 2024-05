Mickoski shkon në selinë e VLEN, nisin bisedimet për Qeverinë e re Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij ka mbërritur në selinë e VLEN në Shkup për të biseduar për formimin e koalicionit qeveritar. Kreu i kësaj partie, Mickoski theksoi se pas takimit nuk do të ketë deklarata dhe se partia do të dal me një komunikatë për ecurinë e bisedimeve të…