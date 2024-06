Mickoski: E respektojmë marrëveshjen me Greqinë, këtë ta bëjë edhe Athina Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski tha se qeveria që ai do të udhëheq do të respektojë në tërësi marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë atë me Greqinë për ndërrimin e emrit të shtetit nga Maqedoni në Maqedoni të Veriut. Mickoski e tha këtë duke komentuar rekomandimet nga Shtetet e Bashkuara…