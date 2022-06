Michel ia bën të qartë Kosovës: Anëtarësimi në BE kërkon normalizimin e raporteve me Serbinë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka folur në një konferencë për media pas takimit që ka pasur me presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel.

Ky i fundit është pyetur nga gazetarët në lidhje me deklaratat e kryeministrit Kurti se Kosova do të aplikojë në këtë vit për të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE, shkruan lajmi.net.

E për këtë, Michel tha se janë dy elemente kryesore, ku përfshihet edhe normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Dy elemente. I pari duhet të ketë progress në procesin e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Obligimet janë nga të dy palët. Duhet të implementohen të gjitha marrëveshjet. Dhe duhet të ketë përgjegjësi për BE-në që të ndihmojë e asistojë”, tha ai.

Tutje, ai tha se thelbi i gjithë procesit të anëtarësimit është sundimi i ligjit.

“E kam të qartë se ka pikëpamje të ndryshme. E kuptoj që Kosova ka për qëllim të aplikojë. Duhet të mbështetet kjo kërkesë nga shtetet anëtare, ka procedura formale. Çështja e sundimit të ligjit është ADN-ja e këtij procesi”, ka thënë Michel në fund. /Lajmi.net/