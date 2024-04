​Michel: Ballkani Perëndimor duhet të futet sa më parë në BE Bashkimi Evropian duhet të pranojë anëtarë të rinj nga krahu i tij lindor dhe Ballkani Perëndimor, ndryshe do të përballet me një “Perde Hekuri”. Kështu ka deklaruar presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, i cili ka folur për ENW teksa blloku feston 20 vjet që nga zgjerimi i madh i vitit 2004, kur 10 vendeve…