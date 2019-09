Michael Roth: Shqipëria të përmbyllë reformën zgjedhore

Letra e Roth:

Në ditën kur kryeministri Edi Rama ndodhet në Gjermani ku është takuar me kancelaren Merkel për të lobuar për çeljen e negociatave, gazeta “Shekulli” siguron ekskluzivisht letrën që Ministri gjerman për Evropën Michael Roth i dërgon Bundestagut në lidhje me vendimin për negociatat e Shqipërisë me BE-në. Në këtë letër, që Roth i dërgon Bundestagut saktësohet qëndrimi i qeverisë gjermane, që kërkon një votë pro çeljes së negociatave, por me kushte dhe kushti kryesor është reforma zgjedhore për garantimin e zgjedhjeve të lira. Vitet e fundit, vendi ka filluar reforma të gjera, veçanërisht në fushën e drejtësisë. Nga këndvështrimi i Qeverisë Federale, bilanci i përgjithshëm i reformave në Shqipëri mbështet hapjen e negociatave të pranimit. Mbetet e rëndësishme që Shqipëria të mbetet e përkushtuar në kursin e reformës, edhe pas hapjes së negociatave. Për të zbatuar kursin e reformës në një mënyrë të përqendruar kundër presionit politik nga brenda dhe jashtë. Qeveria Federale beson që kushtet shtesë duhet të përmbushen para hapjes se negociatave, veçanërisht zbatimi i reformës zgjedhore. Por duket se ky nuk është kushti i vetëm që Gjermania kërkon t’i vendoset Shqipërisë. Nga ana e qeverisë Gjermani kërkohet gjithashtu edhe ngritja e menjëhershme e Gjykatës Kushtetuese, institucioneve të reja të drejtësie dhe ndjekja penale e gjyqtarëve e prokurorëve të shkarkuar nga Vetingu. Fillimi i procedurave penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët akuzohen për sjellje të ndëshkueshme në të ashtuquajturin proces verifikimi; krijimi i Strukturës Speciale për Luftimin e Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK); përpjekjet e rritura për të siguruar funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës Supreme dhe SPAK duke pajisur ata me një numër të duhur të gjyqtarëve dhe prokurorëve; të bëjë përparim solid në ndërtimin e një rekordi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjitha nivelet; progres i prekshëm përfshirë në reformën administrative. Kuadri i negociatave duhet të sigurojë që Këshilli të përcaktojë secilën nga këto kushte. Për të trajtuar sfidat e vazhdueshme, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, Qeveria Federale gjithashtu e konsideron të domosdoshme hapjen e negociatave me kapitujt prioritarë për sundimin e ligjit (Kapitulli 23 Drejtësia dhe të drejtat themelore dhe Kapitulli 24 Drejtësia, liria dhe siguria) dhe për të bërë përparim të mëtejshëm në negociatat në varësi të progresit në këto kapituj. Shqipëria, si vendet e tjera kandidate për anëtarësim në procesin e negociatave, gjithashtu do të kërkohet të paraqesë plane veprimi për reformat, zbatimin e i të cilave Komisioni Evropian do ta rishikojë dhe raportojë vazhdimisht. Më tej në letër theksohet se Presidenca finlandeze e BE e ka sqaruar se dëshiron të shpejtojë vendimin për hapjen e negociatave të pranimit dhe, në përputhje me konkluzionet e Këshillit të 18 qershorit 2019, kërkon të arrijë në BE sa më shpejt të jetë e mundur dhe jo më vonë se tetori 2019.